Капитан «Спартака» Широков высказался о реакции команды на ошибку Мамкина в игре против СКА

Капитан «Спартака» Сергей Широков прокомментировал поражение команды в матче КХЛ против СКА (2:0).

Первый гол забил Антон Бурдасов после ошибки Мамкина у ворот Оскара Данска.

«Хоккей — это игра ошибок, не ошибается тот, кто ничего не делает. Случилось — ничего страшного, мы одна команда, у всех бывает, нужно про это забыть и двигаться дальше. Ничего не переворачивается в душе, просто немного выбивает из ритма, а дальше, думаю, мы собрались, но пропустили ненужный гол в меньшинстве», — цитирует Широкова ТАСС.