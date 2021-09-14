Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Капитан «Спартака» Широков высказался о реакции команды на ошибку Мамкина в игре против СКА

14 сентября 2021, 23:24
Теги:

Капитан «Спартака» Сергей Широков прокомментировал поражение команды в матче КХЛ против СКА (2:0).

Первый гол забил Антон Бурдасов после ошибки Мамкина у ворот Оскара Данска.

«Хоккей — это игра ошибок, не ошибается тот, кто ничего не делает. Случилось — ничего страшного, мы одна команда, у всех бывает, нужно про это забыть и двигаться дальше. Ничего не переворачивается в душе, просто немного выбивает из ритма, а дальше, думаю, мы собрались, но пропустили ненужный гол в меньшинстве», — цитирует Широкова ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12384229

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Польша сокрушила Россию. Леон разрывал как никогда
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
Парень получил ножевое ранение в Москве, спасая девочку от похитителей
С кем из знаков зодиака лучше никогда не пить
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд