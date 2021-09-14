Капитан «Спартака» Широков высказался о реакции команды на ошибку Мамкина в игре против СКА
14 сентября 2021, 23:24
Капитан «Спартака» Сергей Широков прокомментировал поражение команды в матче КХЛ против СКА (2:0).
Первый гол забил Антон Бурдасов после ошибки Мамкина у ворот Оскара Данска.
«Хоккей — это игра ошибок, не ошибается тот, кто ничего не делает. Случилось — ничего страшного, мы одна команда, у всех бывает, нужно про это забыть и двигаться дальше. Ничего не переворачивается в душе, просто немного выбивает из ритма, а дальше, думаю, мы собрались, но пропустили ненужный гол в меньшинстве», — цитирует Широкова ТАСС.
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