Капитан «Спартака»: «Груз с плеч не спал после выхода в плей-офф»

Капитан московского «Спартака» Анатолий Никонцев после победы над «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ (4:2) отметил, что факт выхода в плей-офф не сбросил груз ответственности с плеч игроков.

— Груз с плеч не спал. У нас задача не просто выйти в плей-офф, а подняться как можно выше в турнирной таблице", — цитирует ТАСС Никонцева. — Выходим на каждый матч биться, играть на победу. С «Металлургом» у нас немного не складывалось, но сегодня переломили. Конечно, мы не хотим доводить до третьего периода, но в начале чего-то не хватает, будем разбираться, с чем это связано, но главное, победили.