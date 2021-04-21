Капитан «Сочи» Александров продлил контракт с клубом

Капитан «Сочи» Юрий Александров продлил контракт с хоккейным клубом, сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение игрока рассчитано на два сезона.

В составе «Сочи» защитник выступает с сезона 2016/17. За это время он сыграл 224 матча, что является рекордом клуба. В сезоне 2020/21 он провел 60 игр, в которых отметился 17 (3+14) очками.