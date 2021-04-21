Капитан «Сочи» Александров продлил контракт с клубом
21:01
Капитан «Сочи» Юрий Александров продлил контракт с хоккейным клубом, сообщается на официальном сайте команды.
Новое соглашение игрока рассчитано на два сезона.
В составе «Сочи» защитник выступает с сезона 2016/17. За это время он сыграл 224 матча, что является рекордом клуба. В сезоне 2020/21 он провел 60 игр, в которых отметился 17 (3+14) очками.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10563&passw=967de0ae7deafec4fe979a2c20be17b8
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