Капитан «Сибири» продлил контракт с клубом

«Сибирь» продлила контракт с капитаном команды Евгением Чесалиным. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт клуба.

Форвард выступает за «Сибирь» с 2019 года, и за это время он провел 155 матчей, в которых набрал 39 (15+24) очков.

В текущем сезоне хоккеист сыграл в 38 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две передачи.