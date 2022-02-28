Капитан «Северстали» рассказал о цели команды в розыгрыше Кубка Гагарина

Капитан «Северстали» Егор Морозов объявил о том, что цель команды — завоевать Кубок Гагарина.

В первом раунде плей-офф команда из Череповца сыграет против московского «Динамо».

«Считаю, что мы на это способны, у нас для этого все есть. У нас очень хороший коллектив, а это самый важный фактор. У нас нет равнодушных ребят, игры показывают, как мы бьемся друг за друга. Сейчас в команде хорошая, рабочая атмосфера», — цитирует Морозова сайт КХЛ.