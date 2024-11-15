Капитан «Северстали» Лишка прокомментировал три поражения подряд

Капитан «Северстали» Адам Лишка подвел итоги матча со «Спартаком» (1:4) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Проиграли, но у нас было неплохое движение. И моментов тоже много имели, но уступили сопернику в реализации. Собственно, поэтому мы и проиграли. Думаю, что нам надо работать над реализацией, потому что у нас было больше моментов, чем на один гол. Три поражения подряд? Сезон длинный, у всех команд бывают взлеты и падения. Думаю, что мы сможем среагировать на эти поражения и вернемся сильнее в домашней серии», — сообщил Лишка «РБ Спорт».

После этого матча «Северсталь» занимает седьмую строчку в Западной конференции: 30 очков после 25 игр. Следующий матч команда проведет дома 17 ноября против «Витязя».