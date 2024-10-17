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Сегодня, 09:29

Лишка — об игре против Кузнецова из СКА: «На льду о его значимости не думаешь»

Алина Савинова
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Капитан «Северстали» Адам Лишка рассказал, каково было играть против форварда СКА Евгения Кузнецова в сентябрьском матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Жаль, что он получил травму в первом периоде и немного сыграл против нас. Это очень хороший игрок. Но когда ты выходишь на лед, ты не думаешь о его значимости. Ты сконцентрирован на своей команде. Сейчас нет хоккеиста, который мог бы обыграть всю пятерку один. Хоть ты из НХЛ приехал или из другой лиги. Все умеют кататься, работать клюшками. Конечно, разница в каких-то моментах есть, но у нас в команде тоже хорошие игроки», — цитирует Лишку Legalbet.

27 сентября 32-летний Кузнецов в середине первого периода матча против «Северстали» (8:5) получил повреждение, после чего пропустил четыре игры СКА.

Кузнецов в июле подписал контракт с питерскими армейцами на четыре года. Ранее он выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

Источник: Legalbet
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
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