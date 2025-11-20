Нападающий «Северстали» Лишка: «У нашей команды наблюдается значительный прогресс»
Капитан «Северстали» Адам Лишка в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил выступление череповецкой команды в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.
— «Северсталь» стала сильнее с точки зрения подбора исполнителей?
— Да, я думаю, у нашей команды есть значительный прогресс. Основа коллектива давно играет вместе, что добавляет нам стабильности. Мы уже хорошо знаем, чего требует от нас тренерский штаб и как мы должны играть. Полагаю, что мы стараемся избегать ошибок, хотя хоккей — это такая игра, где без ошибок невозможно обойтись. Но, по моему мнению, мы играем стабильнее. Пока я был травмирован, другим ребятам был дан шанс проявить себя, и команда все равно показывала результат. Я наблюдал со стороны и был доволен, но все равно очень скучал по хоккею.
— Новые защитники привнесли команде жесткости и уверенности в своей зоне. Со стороны, с точки зрения капитана, ощущаете эти изменения? Позволяет ли это команде действовать смелее?
— Да, я думаю, что все ребята, пополнившие наш состав в этом сезоне, — хорошие хоккеисты, которые добавляют команде уверенности. В целом, я считаю, все зависит от слаженной игры всего звена и всей команды, потому что тогда любой соперник испытывает трудности в игре против нас. И как только мы начинаем «придумывать», сразу же следуют ошибки. Наше главное оружие — это когда мы действуем как единое целое. Защитники, безусловно, также добавляют уверенности.
— Команда стала реже рисковать при выходе из обороны, и опасных контратак стало меньше. Это результат тренерских установок или общей сыгранности?
— На мой взгляд, влияют оба фактора. У нас есть четкое понимание того, что нужно делать в любой ситуации. Две серии плей-офф со «Спартаком» послужили для нас ценным уроком, и мы извлекли из них достаточно опыта.
«Северсталь» после 28 матчей занимает третье место в Западной конференции.
Екатерина Смирнова
