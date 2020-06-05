Капитан «Салавата Юлаева» рассказал, что клуб погасил задолженности

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, что клуб погасил все задолженности перед игроками.

— Да, все нормально, долги перед нами погасили, финансовые вопросы закрыт, — цитирует Панина «Собкор02». — Нет никаких проблем, все ребята отнеслись с пониманием, никакой паники не возникало.

— Лично передо мной у клуба задолженностей больше нет, — добавил нападающий Владимир Жуков. — Думаю, ни у кого в команде нет вопросов, потому что переписывались сегодня в группе с ребятами, капитан интересовался, остались ли кому-то должны — все промолчали.

В этом не было ничего неожиданного. Сейчас весь мир в такой ситуации — задерживают зарплаты, увольняют. Это жизнь, все попали в тяжелую ситуацию, нужно было просто найти взаимопонимание и проявить терпение.