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Капитан «Салавата Юлаева» назвал скучным финал Восточной конференции КХЛ

16:56
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал ход полуфинальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» (0-2).

— Что, на ваш взгляд, случилось с «Ак Барсом»? Подвела психология после 4-0 в «Зеленом дерби»?

— Похоже, они так легко прокатились по этим раундам, что у них сейчас «недонастрой» присутствует. Здесь еще и «Авангард» не дает ничего им сделать. В моментах, которые у их ворот существуют, они все подчищают.

— Не скучно смотреть такой финал конференции?

— Скучно. «Салавата» там не хватает. Мы бы зажгли в этой серии. Мы и так это делали, но тогда нам каких-то вещей для этого не хватило, — цитирует Панина ГорОбзор.Ру.

По итогам регулярного чемпионата уфимский клуб занял 4-е место в Восточной конференции. В первом раунде «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» (4-1), а во втором раунде проиграл «Ак Барсу» (0-4).

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/54135-grigoriy-panin-v-finale-konferenciy-skuchno-ne-hvataet-salavata

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