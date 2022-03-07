Капитан «Салавата Юлаева» избежал дисквалификации и получил денежный штраф
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин оштрафован Континентальной хоккейной лигой за инцидент, произошедший в матче плей-офф КХЛ с «Сибирью» (1:2 ОТ), сообщает сайт лиги.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Сибирь» — «Салават Юлаев».
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Салавата Юлаева» Григория Панина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу", — говорится в сообщении на сайте.
На 80-й минуте встречи защитник уфимцев Виктор Антипин забросил шайбу в ворота «Сибири», но после видеопросмотра гол был отменен.
Ранее капитан «Салавата» Григорий Панин применил жесткий силовой прием против защитника «Сибири» Дениса Бодрова. Судьи отменили гол и наказали Панина 5-минутным штрафом за атаку в область головы и шеи и 20-минутным дисциплинарным штрафом до конца матча.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|2 : 5
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|2 : 3
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 4