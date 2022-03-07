Капитан «Салавата Юлаева» избежал дисквалификации и получил денежный штраф

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин оштрафован Континентальной хоккейной лигой за инцидент, произошедший в матче плей-офф КХЛ с «Сибирью» (1:2 ОТ), сообщает сайт лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Сибирь» — «Салават Юлаев».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Салавата Юлаева» Григория Панина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу", — говорится в сообщении на сайте.

На 80-й минуте встречи защитник уфимцев Виктор Антипин забросил шайбу в ворота «Сибири», но после видеопросмотра гол был отменен.

Ранее капитан «Салавата» Григорий Панин применил жесткий силовой прием против защитника «Сибири» Дениса Бодрова. Судьи отменили гол и наказали Панина 5-минутным штрафом за атаку в область головы и шеи и 20-минутным дисциплинарным штрафом до конца матча.