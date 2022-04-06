Панин о своих силовых приемах: «Я и сам немало получаю, но нас всегда учили поднимать голову»

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о своем стиле игры.

«Мои силовые получаются эффектными и жесткими, потому что я провожу их в момент, когда игрок меня не видит. Обычно получается, что сам игрок не успевает себя защитить, хотя надо понимать, что получить можно на любом участке площадке. Я и сам немало получаю, те же самые удары в голову, в спину, но я успеваю как-то группироваться, концентрироваться, поднимать голову в любой ситуации. Нас учили всегда поднимать эту голову!

В современном хоккее, к сожалению, такая тенденция, что если ты попадаешь в область головы, то это уже проблема бьющего, а не защищающегося. Когда я начинал играть, то нас даже тренеры ругали, если ты опустил голову. Но правила меняются, под них тоже надо уметь подстраиваться», — приводит «Чемпионат» слова Панина.

Также защитник заявил, что не считает себя жестким игроком.

«Скорее нет, чем да, если отталкиваться от прошедшего сезона. Несмотря на последние два удаления в плей-офф, у меня ни в коем случае нет задачи кого-то вынести. В этом чемпионате я старался играть вообще без удалений. Так что не соглашусь с тем, что я жесткий игрок», — добавил Панин.

В сезоне-2021/22 «Салават Юлаев» дошел до полуфинала Восточной конференции КХЛ, где уступил «Трактору» (счет в серии — 2-4).

На счету Панина 11 (4+7) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2021/22, в плей-офф хоккеист сделал 1 результативную передачу в 9 играх.