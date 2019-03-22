Капитан "Салавата" Панин - тележурналистке Тригубчак: "Ждем тебя топлес"

Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин ждет от тележурналистки Ульяны Тригубчак выполнения своего обещания.

Бывшая участница Ice Girls "Салавата" пообещала сделать откровенную фотосессию, если команда выйдет в полуфинал Кубка Гагарина. Сегодня уфимцы в пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина обыграл Автомобилист (4:1) и выиграл серию.

– Ждем тебя топлес, – написал Панин под постом Тригубчак в Инстаграме.