Капитан "Салавата" Панин - тележурналистке Тригубчак: "Ждем тебя топлес"

Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин ждет от тележурналистки Ульяны Тригубчак выполнения своего обещания.
Бывшая участница Ice Girls "Салавата" пообещала сделать откровенную фотосессию, если команда выйдет в полуфинал Кубка Гагарина. Сегодня уфимцы в пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина обыграл Автомобилист (4:1) и выиграл серию.
– Ждем тебя топлес, – написал Панин под постом Тригубчак в Инстаграме.
Ам-ам-ам 😬, следующий! Всех с победой над лидером восточной конференции! Расслабляться нельзя, финальные игры впереди 🏆 ⠀ Ну а мне пора выполнять своё обещание и фоткаться без одежды. Подробнее можете прочитать на @bo_sport😅 ⠀ Photo: @olga_olsun Flowers: @flowers_by_rossi Make up: @dedagordost
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