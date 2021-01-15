Капитан минского «Динамо» оценил выступление команды в нынешнем сезоне

Нападающий минского «Динамо» Шэйн Принс оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

— Я уже не хочу вспоминать про тот сезон. Он был сложным для всех, у нас были проблемы весь год. Было много таких дней, которые хочется просто забыть. Но та ситуация толкнула нас вперед. Все, кто вернулся в этом году в команду были намерены сделать так, чтобы это больше не повторилось. Добавились молодые парни, которые выкладываются в каждой игре. В этом сезоне у нас отличная команда как на льду, так и в раздевалке, — приводит слова Принса сайт КХЛ.

— Не было ли ощущения по ходу этого сезона, что в один момент все может сломаться или сейчас команда настолько сильна психологически, что ее сложно сломить?

— В этом году у нас другая команда и другой менталитет внутри коллектива. Прошлый сезон стал отличным уроком, мы оттолкнулись от этих неудач. Мы делаем все, чтобы не допускать больше таких вещей. Пока все складывается неплохо. Конечно, случаются травмы, которые делают нашу жизнь сложнее. Но здесь не может быть оправданий, мы все нацелены на результат, и все хотим побеждать. Наша цель — плей-офф.

— Положительный момент, что несмотря на травмы, проблемы с коронавирусом, команда выходила и добавилась результата.

— Это многое значит. Нам было нужно, чтобы молодые ребята, либо те, кто только присоединился к нам по ходу чемпионата — выходили и показывали результат. И они это делали. Все знают свою роль на льду, все понимают, какой вклад они должны сделать. Это позволяет строить хорошую команду. Я рад за молодых игроков, они сейчас понимают, что такое быть частью команды, которая умеет побеждать в КХЛ.

— Одними из таких игроков стали вы, когда уехал Егор Шарангович. Вы заняли его место, в том числе, получив капитанскую нашивку.

— Быть капитаном — это большая честь. Больше ответственности, нужно быть уверенным, что команда готова к играм. У нас молодая команда, поэтому взрослые и опытные ребята должны проявлять себя в каждом матче. Мне нравится вести команду за собой. Роль капитана заставляет меня еще больше выкладываться.

— В этом сезоне вы забросили уже 20 шайб. Если сравнивать с прошлым годом, то теперь вы гораздо активнее играете перед воротами соперника.

— Вообще голы не должны быть всегда красивыми. Большинство шайб на таком уровне забрасывается рядом с воротами — подставление, отскок. Поэтому нужно правильно закрывать вратаря, правильно вести борьбу на пятачке. В этом сезоне стараюсь больше лезть на ворота, подправлять шайбы. Большинство работает у нас, много голов приходит из этих точек.