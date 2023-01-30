Капитан «Магнитки» Яковлев: «Нам не говорили, что назначат Квартальнова»
Защитник «Магнитки» Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал о том, что происходит в команде. Магнитогорцы проиграли семь из девяти последних матчей.
— У «Металлурга» все-таки есть кризис?
— Кризисом это тяжело назвать, я бы сказал, что есть определенный спад.
— С чем он связан?
— Я думаю, что все равно нам непривычно: многовато игр, возможно, отсутствие пауз сказывается на нас. В этом сезоне впервые такое количество матчей.
— Насколько испугались, когда вам сказали, что Квартальнов может возглавить клуб?
— Это только в прессе писали, а так эту тему особо не обсуждали.
— Вам же на собрании об этом сказали.
— Нет, такого не было.
— Сказали, что если вы будете так плохо играть, то тренера поменяют и придет Квартальнов. По-моему, неплохая мотивация для того, чтобы начать бегать.
— Да нет, я считаю, что мы хорошо играли. Было видно, что мы старались и играли за тренера, за наш клуб. Я считаю, что мы выберемся из этого спада и все будет нормально.
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