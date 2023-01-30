Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:20

Капитан «Магнитки» Яковлев: «Нам не говорили, что назначат Квартальнова»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Капитан «Металлурга» Егор Яковлев.
Фото ХК «Металлург»

Защитник «Магнитки» Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал о том, что происходит в команде. Магнитогорцы проиграли семь из девяти последних матчей.

— У «Металлурга» все-таки есть кризис?

— Кризисом это тяжело назвать, я бы сказал, что есть определенный спад.

— С чем он связан?

— Я думаю, что все равно нам непривычно: многовато игр, возможно, отсутствие пауз сказывается на нас. В этом сезоне впервые такое количество матчей.

— Насколько испугались, когда вам сказали, что Квартальнов может возглавить клуб?

— Это только в прессе писали, а так эту тему особо не обсуждали.

Вам же на собрании об этом сказали.

— Нет, такого не было.

— Сказали, что если вы будете так плохо играть, то тренера поменяют и придет Квартальнов. По-моему, неплохая мотивация для того, чтобы начать бегать.

— Да нет, я считаю, что мы хорошо играли. Было видно, что мы старались и играли за тренера, за наш клуб. Я считаю, что мы выберемся из этого спада и все будет нормально.

Егор Яковлев. «Нам не говорили, что придет Квартальнов». Капитан «Магнитки» — о ситуации в команде
Дмитрий Квартальнов
Егор Яковлев (ХК Металлург)
Хоккей
КХЛ
1
0
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Металлурга» Голдобин рассказал о том, собирается ли он в НХЛ

Николай Голдобин: «Лень — это не про меня»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 57 43 14 90
2 Локомотив 58 34 24 76
3 ЦСКА 56 35 21 76
4 Торпедо 56 36 20 76
5 Динамо М 57 33 24 75
6 Витязь 57 29 28 66
7 Спартак 57 25 32 58
8 Северсталь 57 23 34 58
9 Динамо Мн 57 22 35 57
10 Куньлунь 57 20 37 45
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 57 34 23 73
2 Ак Барс 57 32 25 73
3 Автомобилист 56 32 24 72
4 Металлург 56 30 26 70
5 Сал. Юлаев 57 30 27 69
6 Авангард 55 32 23 68
7 Адмирал 56 28 28 63
8 Нефтехимик 57 26 31 57
9 Барыс 59 25 34 57
10 Амур 55 25 30 56
11 Трактор 57 23 34 54
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
30.01 12:00
Амур – Сибирь
 - : -
30.01 12:30
Адмирал – Авангард
 - : -
30.01 19:10
Динамо Мн – Куньлунь
 - : -
30.01 19:30
СКА – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости