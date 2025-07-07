Капитан «Магнитки» Яковлев рассказал о сложных отношениях с Андреем Разиным
Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о взаимоотношениях с главным тренером команды Андреем Разиным.
— Знаю, что у вас с Андреем Разиным непростые отношения. Тем удивительнее, что вы подписали новый контракт с «Металлургом». Вам пообещали, что Разин уйдет?
— Конечно, нет. Никто ничего не обещал, не говорил. Вообще эта тема не затрагивалась. У руководства есть желание, чтобы я оставался в клубе, как местный воспитанник. Ну и у меня есть желание играть. Это были ключевые факторы подписания моего контракта.
— То есть Разин не участвовал в переговорах?
— Нет. По крайней мере, мы с ним об этом не разговаривали.
— После победы в Кубке Гагарина из команды убрали Максима Карпова, теперь — Зернова. У вас постоянно какие-то неприятности с тренером. Есть ли в команде революционная ситуация?
— Не могу сказать, что революционная. Да, есть такое, что ребята уходят, которые многое сделали для победы в Кубке. Ситуация, скажем так, не совсем... Это взрослые ребята, которые составляли костяк команды, держали коллектив. Все развивается, идет вперед. Дорогу молодым! Дают...
— Не вызовет удивление, если Разин не доработает до конца сезона?
— Да как сказать... Такая работа что у тренера, что у игроков. Мы не можем знать наперед. То, что зависит от нас, мы будем все выполнять. Точно так же, как и Андрей Владимирович. Об этом даже и мыслей нет.
— Просто эти сложные отношения все равно сказываются на игре.
— Безусловно, эмоциональное состояние на многое влияет. В то же время кого-то выгоняют из зоны комфорта, и они дают больший результат. Опять же, нужен подход к каждому игроку.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|45
|35
|10
|74
|2
|Ак Барс
|47
|31
|16
|64
|3
|Авангард
|44
|29
|15
|61
|4
|Автомобилист
|45
|25
|20
|53
|5
|Нефтехимик
|47
|24
|23
|51
|6
|Салават Юлаев
|46
|22
|24
|48
|7
|Трактор
|46
|21
|25
|48
|8
|Сибирь
|46
|18
|28
|41
|9
|Амур
|46
|16
|30
|39
|10
|Барыс
|47
|15
|32
|37
|11
|Адмирал
|44
|13
|31
|34
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|47
|30
|17
|63
|2
|Локомотив
|46
|28
|18
|61
|3
|Динамо Мн
|44
|27
|17
|59
|4
|Торпедо НН
|45
|26
|19
|56
|5
|Динамо М
|45
|26
|19
|55
|6
|ЦСКА
|47
|23
|24
|54
|7
|СКА
|44
|24
|20
|53
|8
|Спартак
|44
|23
|21
|51
|9
|Шанхай Дрэгонс
|44
|17
|27
|43
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|34
|11
|Лада
|46
|12
|34
|30
|17.01
|10:00
|Амур – Ак Барс
|0 : 3
|17.01
|10:00
|Адмирал – Металлург Мг
|4 : 8
|17.01
|13:30
|Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|17.01
|14:30
|Автомобилист – Салават Юлаев
|- : -
|17.01
|15:00
|Барыс – ЦСКА
|- : -
|17.01
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|17.01
|17:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|17.01
|17:00
|Динамо М – Динамо Мн
|- : -