Капитан «Локомотива» Крунвалль завершил карьеру
14:55
Капитан ярославского «Локомотива» Стаффан Крунвалль завершил карьеру, сообщает официальный Twitter клуба.
37-летний чех выступал за ярославцев с 2012 года. Защитник провел 495 матчей, в которых набрал 201 (54+147) очко, и стал самым результативным легионером в истории клуба.
В нынешнем сезоне КХЛ Крунвалль набрал 9 (1+8) очков в 46 матчах при показателе полезности «-6».
Спасибо за всё, Легенда!— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) March 16, 2020
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