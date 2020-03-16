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Капитан «Локомотива» Крунвалль завершил карьеру

14:55
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Капитан ярославского «Локомотива» Стаффан Крунвалль завершил карьеру, сообщает официальный Twitter клуба.

37-летний чех выступал за ярославцев с 2012 года. Защитник провел 495 матчей, в которых набрал 201 (54+147) очко, и стал самым результативным легионером в истории клуба.

В нынешнем сезоне КХЛ Крунвалль набрал 9 (1+8) очков в 46 матчах при показателе полезности «-6».

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