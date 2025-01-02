Елесин: «Не думаю, что алкоголь нужен для восстановления, пиво не практикую»

Капитан ярославского «Локомотива» Александр Елесин считает, что алкоголь не подходит для восстановления после матчей.

«В сезоне нет возможности, времени и желания выпить. На праздник выпить бокал-два вина не вижу проблемы. Но, не думаю, что алкоголь нужен для восстановления. Пиво как восстановительный напиток не практикую», — цитирует Елесина

28 летний защитник набрал 5 (1+4) очков за 41 матч в нынешнем сезоне КХЛ.