Капитан «Локомотива» Елесин: «Могу сказать вам лишь одно — один кубок хорошо, а два лучше»

Капитан и защитник «Локомотива» Александр Елесин обратился к команде после победы в Кубке Гагарина-2026.

«Братва! 33 секунды было! Да. Все уже списали нас. Но мы такой характер показали. Мы показали, что это все не просто так, парни. Часть победы, конечно же, посвящается той команде... Я всех поздравляю, мужики. Могу сказать вам лишь одно — один кубок хорошо, а два лучше!!!» — сказал Елесин в видео, опубликованном в соцсетях клуба.

«Локомотив» выиграл финальную серию с «Ак Барсом» со счетом 4-2.

Ярославская команда второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина и по количеству побед сравнялась с московским «Динамо» и СКА.

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