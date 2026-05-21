Капитан «Локомотива» Елесин: «Могу сказать вам лишь одно — один кубок хорошо, а два лучше»
Капитан и защитник «Локомотива» Александр Елесин обратился к команде после победы в Кубке Гагарина-2026.
«Братва! 33 секунды было! Да. Все уже списали нас. Но мы такой характер показали. Мы показали, что это все не просто так, парни. Часть победы, конечно же, посвящается той команде... Я всех поздравляю, мужики. Могу сказать вам лишь одно — один кубок хорошо, а два лучше!!!» — сказал Елесин в видео, опубликованном в соцсетях клуба.
«Локомотив» выиграл финальную серию с «Ак Барсом» со счетом 4-2.
Ярославская команда второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина и по количеству побед сравнялась с московским «Динамо» и СКА.
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
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|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|13:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
|5.09
|14:30
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|17:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|17:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|17:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
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