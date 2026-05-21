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Капитан «Локомотива» Елесин: «Могу сказать вам лишь одно — один кубок хорошо, а два лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент

Капитан и защитник «Локомотива» Александр Елесин обратился к команде после победы в Кубке Гагарина-2026.

«Братва! 33 секунды было! Да. Все уже списали нас. Но мы такой характер показали. Мы показали, что это все не просто так, парни. Часть победы, конечно же, посвящается той команде... Я всех поздравляю, мужики. Могу сказать вам лишь одно — один кубок хорошо, а два лучше!!!» — сказал Елесин в видео, опубликованном в соцсетях клуба.

«Локомотив» выиграл финальную серию с «Ак Барсом» со счетом 4-2.

Ярославская команда второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина и по количеству побед сравнялась с московским «Динамо» и СКА.

Александр Радулов и&nbsp;Александр Елесин с&nbsp;Кубком Гагарина.Этот «Локомотив» — лучшая команда в истории КХЛ. Уже два года он показывает, что чемпионство больше нельзя купить

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Александр Елесин
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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