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Сегодня, 17:45

Капитан «Лады» Фисенко: «Изолента есть, перелет состоялся, есть где ночевать»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Капитан «Лады» Михаил Фисенко в интервью «СЭ» рассказал, как кризисное финансовое положение тольяттинцев сказывается на коллективе.

— Все в порядке, новое правительство, которое пришло, болеет спортом, хочет развивать массовый и, надеюсь, профессиональный спорт в регионе. Мы как одна из составляющих всего постараемся показать, что профессиональный спорт тоже важен.

— Есть все-таки вероятность, что начнется распродажа?

— Я ничего не знаю об этом, нужно спрашивать у руководства. Я надеюсь, что все будет так, как оно есть. Будем стараться забраться в восьмерку.

— Бьют по голове все равно задержки.

— Мы поговорили с ребятами, изолента есть, персонал на месте, перелет состоялся, есть где ночевать — хорошие условия, не на что жаловаться.

Спортивный директор &laquo;Лады&raquo; Рафик Якубов и&nbsp;капитан &laquo;Лады&raquo; Михаил Фисенко. «Распродажи игроков не будет. До 18 ноября». Спортивный директор и капитан «Лады» — о финансовом кризисе

Михаил Фисенко
КХЛ
ХК Лада
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Спортивный директор «Лады» Якубов: «Задержка зарплаты месяц, премии пока не получали»
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 25 21 4 44
2 Спартак 23 15 8 33
3 СКА 25 15 10 32
4 Северсталь 22 15 7 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 ЦСКА 22 10 12 27
7 Торпедо 24 11 13 26
8 Динамо Мн 23 12 11 25
9 Витязь 24 11 13 23
10 Куньлунь РС 24 8 16 18
11 Сочи 22 8 14 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 24 16 8 35
2 Автомобилист 23 15 8 32
3 Ак Барс 21 14 7 29
4 Адмирал 25 12 13 28
5 Металлург Мг 26 13 13 27
6 Сал. Юлаев 21 13 8 27
7 Лада 22 10 12 23
8 Сибирь 23 10 13 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 25 5 20 13
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14.11
9.11 10:00
Адмирал – Трактор
 4 : 3 ОТ
9.11 10:30
Амур – Автомобилист
 2 : 3
9.11 13:30
Сибирь – Металлург Мг
 1 : 4
9.11 17:00
Торпедо – Сал. Юлаев
 - : -
9.11 17:00
Витязь – Сочи
 - : -
9.11 17:00
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