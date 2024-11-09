Капитан «Лады» Фисенко: «Изолента есть, перелет состоялся, есть где ночевать»

Капитан «Лады» Михаил Фисенко в интервью «СЭ» рассказал, как кризисное финансовое положение тольяттинцев сказывается на коллективе.

— Все в порядке, новое правительство, которое пришло, болеет спортом, хочет развивать массовый и, надеюсь, профессиональный спорт в регионе. Мы как одна из составляющих всего постараемся показать, что профессиональный спорт тоже важен.

— Есть все-таки вероятность, что начнется распродажа?

— Я ничего не знаю об этом, нужно спрашивать у руководства. Я надеюсь, что все будет так, как оно есть. Будем стараться забраться в восьмерку.

— Бьют по голове все равно задержки.

— Мы поговорили с ребятами, изолента есть, персонал на месте, перелет состоялся, есть где ночевать — хорошие условия, не на что жаловаться.