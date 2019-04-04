Капитан "Авангарда" Медведев: "Скучных игр в этой серии не будет"

Капитан "Авангарда" Евгений Медведев прокомментировал итоги четвертого матча финала Западной конференции против "Салавата Юлаева" (4:2).

- Мы начали везде успевать, - заявил Медведев. - И это дало результат. Драка в концовке? Да это эмоции всего лишь. В плей-офф никто не хочет проигрывать.

- Грань не переходите?

- Это хоккей, мы же не в шахматы играем. Кто-то может сдерживать эмоции, кто-то нет. Зачем нам реагировать на провокации?

- Как отреагировали, когда после 2:0 сделали 2:2?

- Соперник допустил некоторые недоработки. Спокойно все играли. Каждый знает, что ему делать. Никакой паники не было.

- Что случиться в Балашихе?

- Я не сторонник что-то прогнозировать. Лед покажет. Скучных игр в этой серии не будет. Я уверен в этом. (Алексей Шевченко)

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