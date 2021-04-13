Капитан «Амура» высказался о неудачном выступлении клуба в этом сезоне

Капитан «Амура» Михал Йордан прокомментировал неудачное выступление клуба в текущем сезоне КХЛ.

«Как бы я оценил этот сезон? Не очень удачным, потому что мы не выполнили задачу, не вышли в плей-офф. Очень сложный сезон на фоне всего, что происходит в мире, это и нашу команду не обошло — игроки заболели прямо перед стартом чемпионата. Первые восемь или даже десять матчей за основу выходили играть хоккеисты молодежки. Мы не набирали очков, шла череда поражений. А потом, когда хоккеисты основы вернулись в строй, соперники набрали какой-никакой тонус, а нам нужно было только входить в этот ритм, плюс после болезни не так-то просто играть.

Если б не такое начало, когда мы потеряли много очков, то наверняка у нас было бы больше шансов выполнить поставленную задачу. Если говорить о себе, то по набранным очкам получился лучший сезон в КХЛ. Я рад, что так вышло, потому что каждый ставит перед собой цель на новый сезон — сыграть лучше, чем в предыдущем. Надеюсь, что следующем еще больше буду полезен команде, в которой буду играть, и помогу выйти в плей-офф", — цитирует Йордана официальный сайт КХЛ.

«Амур», набрав 55 очков в 60 матчах, занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.