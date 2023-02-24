Зарипов: «Я даже не понял, плакал или радовался»
Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:6) поделился эмоциями о своей последней игре в КХЛ.
— Расскажите об этом матче, как все прошло?
— Прошло все замечательно, за исключением результата команды и результата личного. Но ничего страшного, пусть даже поражение, но играли сегодня неплохо — 3 гола забили. Да, были помарки, которые в такое время чемпионата уже недопустимы, но пусть они вылезут сейчас. Теперь тренерский штаб лучше знает, на чем сделать акцент в подготовке к плей-офф.
— Почему вы приняли решение провести сегодня последний матч в КХЛ?
— В жизни всему свое время — победам, нагрузкам, окончаниям каким-то, жизненным этапам. Сегодня окончание моей карьеры на льду. Я уже осознал, что некомпетентен давать результат. Как бы я ни оттягивал это время, все-таки с возрастом болячки и другие ситуации не позволяют набрать оптимальную форму. Болезни, травмы, паузы в чемпионате подвели меня к мысли «Данис, все, стоп, хватит». Меня часто спрашивали в последние годы, сколько я еще буду играть. И на такие вопросы отвечал всегда так — «Как только пойму, что некомпетентен на льду, не могу помочь команде выигрывать и давать результат, который от меня ждут». Сегодня такой день. Может быть, немножко раньше нужно было это сделать, но я восстанавливался после травмы. Сейчас выздоровел, и момент подвернулся удобный — команда уже заняла первое место, игра против «Металлурга».
Я благодарен всем, кто был рядом, кто верил, кто понимал меня, это про партнеров по звену. Всех результатов мы добились вместе. Но это не конец, в июле мы сделаем большой прощальный матч с хорошим шоу, пригласим звезд, артистов.
— Прощание прошло как-то скомкано. Решение принималось спонтанно?
— Да, меня отговаривали, чтобы все сделать чуть лучше, но я принял такое решение и обнадежил их. Пусть даже у нас много событий, пусть нет времени на подготовку, но я готов провести такой матч и объявить о завершении. Пусть было спонтанно, пусть кто-то скажет, что мы не завернули все в красивую упаковку. Но это случилось, мы все сделали как надо. Подтверждение — что ни один человек не ушел с трибун, пока не проводил меня. Спасибо ребятам из нашей команды, соперникам, тренерам, что все проводили, поблагодарили, пожелали удачи. Я считаю, что все прошло хорошо, лучше быть не могло.
— Вы плакали, да?
— Я даже не понял, плакал или радовался. Сами понимаете — непростой момент, любая эмоция дорога.
— Вы говорили, что хотите сыграть с сыном. Почему не получилось?
— Может быть, это могло получиться. В прошлом году Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] предлагал это. Но я не из тех людей, которые тянут за уши, пусть даже это мой родной сын. Пусть даже мы не сыграем вместе, но я готов ждать, чтобы он сам доказал свою компетентность и попал в первую команду. Я ему сказал — пока не дашь результат, не надо этого делать, несправедливые и наигранные моменты не по мне. Если бы проявил себя, доказал, что способен, мы сыграли бы вместе, может, и не один матч. Может быть, он бы вместо меня играл сейчас, продолжил бы. Но я верю в него, у него все впереди, думаю, и без меня докажет.
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