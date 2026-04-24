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24 апреля, 17:50

Форвард «Металлурга» Канцеров: «В чемпионский год тоже все ставили против нас»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров в интервью «СЭ» прокомментировал свою игру в первых двух раундах плей-офф КХЛ.

— Не все получалось, но старался выполнять работу, делать все для команды, — начал Канцеров. — Не забивал, но ничего страшного, забивали другие. Тут нет никакой мотивации для личных достижений, мотивация только одна — выиграть Кубок.

— Не смущает, что многие считают фаворитом полуфинальной серии «Ак Барс»?

— В чемпионский год тоже все ставили против нас, я думаю, что у нас больше шансов. Главное — верить в себя, в каждого партнера, — сказал Канцеров «СЭ».

Серия между «Металлургом» и «Ак Барсом» стартует в Магнитогорске в субботу, 25 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.

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