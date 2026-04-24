Форвард «Металлурга» Канцеров: «В чемпионский год тоже все ставили против нас»
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров в интервью «СЭ» прокомментировал свою игру в первых двух раундах плей-офф КХЛ.
— Не все получалось, но старался выполнять работу, делать все для команды, — начал Канцеров. — Не забивал, но ничего страшного, забивали другие. Тут нет никакой мотивации для личных достижений, мотивация только одна — выиграть Кубок.
— Не смущает, что многие считают фаворитом полуфинальной серии «Ак Барс»?
— В чемпионский год тоже все ставили против нас, я думаю, что у нас больше шансов. Главное — верить в себя, в каждого партнера, — сказал Канцеров «СЭ».
Серия между «Металлургом» и «Ак Барсом» стартует в Магнитогорске в субботу, 25 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|00:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|00:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
Новости