Канцеров — о победе в Кубке Гагарина: «Каждому спортсмену нужно стремиться испытать такие чувства»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, что чувствовал после победы в Кубке Гагарина.

«Самые лучшие ощущения, которые могут быть.Ну и победа в Кубке Гагарина — это отдельная история. Каждому спортсмену нужно стремиться испытать такие чувства. Изменилась ли моя жизнь после победы? Думаю, я вырос в игровом плане. Стал поумнее и помощнее. Мне удалось закрепиться в первой команде. По ходу сезона немного очков набрал, но в плей-офф 13 очков в 23 играх. Но плей-офф, конечно, другая игра совсем», — цитирует Канцерова Legalbet.

«Металлург» всухую обыграл «Локомотив» (4-0 в серии) в финале Кубка Гагарина в минувшем сезоне.