Канарейкин заявил, что для «Ак Барса» будет очень затратная серия во всех отношениях
Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил шансы «Ак Барса» и «Адмирала» в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина сезона-2022/23.
«Плей-офф показывает, что нет явных фаворитов. По опыту и по мастерству исполнителей «Ак Барс» имеет предпочтение. Казанцы набрали ход в конце сезона, все думали, что легко смогут пройти «Нефтехимик» в первой серии, но затратили очень много сил. Первый круг для всех бывает очень тяжелым, команды свежие, заряженные и матчи получаются эмоциональными. Сейчас команды уже адаптировались, втянулись в эту борьбу. Для «Ак Барса» будет очень затратная серия во всех отношениях «Адмиралу» нужно отдать должное за победу в первой серии, у них сейчас будет сверхнастрой, чтобы смогли дальше пройти. Они проводят хороший сезон, я предсказывал до серии, что будет семь игр, немного не угадал. Поездки на Дальний Восток всегда особенные. Надо отметить работу тренерского штаба «Адмирала», по сезону они хорошо смотрелись и заранее вышли в плей-офф», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.
Он также заявил, что «Салават Юлаев» не рассчитывал на вылет в первом раунде.
«Надо отметить, что у них очень сильные финские легионеры, молодые игроки у них очень одаренные. Нужно им время, в таких решающих матчах требуется опыт, умение играть в важных матчах — это терпение и психология», — добавил Канарейкин.
Серия 1/2 финала Восточной конференции «Ак Барс» — «Адмирал» начнется 16 марта. Первая игра пройдет в Казани, стартовое вбрасывание назначено на 19:30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|6 : 3
|12.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|12.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -