Канарейкин заявил, что для «Ак Барса» будет очень затратная серия во всех отношениях

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил шансы «Ак Барса» и «Адмирала» в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина сезона-2022/23.

«Плей-офф показывает, что нет явных фаворитов. По опыту и по мастерству исполнителей «Ак Барс» имеет предпочтение. Казанцы набрали ход в конце сезона, все думали, что легко смогут пройти «Нефтехимик» в первой серии, но затратили очень много сил. Первый круг для всех бывает очень тяжелым, команды свежие, заряженные и матчи получаются эмоциональными. Сейчас команды уже адаптировались, втянулись в эту борьбу. Для «Ак Барса» будет очень затратная серия во всех отношениях «Адмиралу» нужно отдать должное за победу в первой серии, у них сейчас будет сверхнастрой, чтобы смогли дальше пройти. Они проводят хороший сезон, я предсказывал до серии, что будет семь игр, немного не угадал. Поездки на Дальний Восток всегда особенные. Надо отметить работу тренерского штаба «Адмирала», по сезону они хорошо смотрелись и заранее вышли в плей-офф», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Он также заявил, что «Салават Юлаев» не рассчитывал на вылет в первом раунде.

«Надо отметить, что у них очень сильные финские легионеры, молодые игроки у них очень одаренные. Нужно им время, в таких решающих матчах требуется опыт, умение играть в важных матчах — это терпение и психология», — добавил Канарейкин.

Серия 1/2 финала Восточной конференции «Ак Барс» — «Адмирал» начнется 16 марта. Первая игра пройдет в Казани, стартовое вбрасывание назначено на 19:30 по московскому времени.