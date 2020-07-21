Канарейкин считает Прохоркина усилением для «Магнитки»

Экс-главный тренер «Металлурга» Федор Канарейкин считает, что нападающий Николай Прохоркин станет усилением для «Магнитки». 26-летний россиянин вернулся из НХЛ этим летом.

— Думаю, уехав в НХЛ и проведя там сезон, Николай исполнил свою мечту — он ведь очень туда стремился, — цитируют «Известия» Канарейкина. — И весь опыт, который он почерпнул за океаном, постарается перенести в КХЛ и развиваться дальше. Это, безусловно, усиление для «Магнитки». Прохоркин получит там много игрового времени, а на фоне перестройки в клубе и появления множества новых лиц может занять одну из лидирующих ролей. Он должен по-новому проявить свои бомбардирские качества. Это уже игрок с другими амбициями, чем были до отъезда из России. Пока сложно понять, с кем Николай сможет действовать в связке — сейчас тройки только наигрываются. Но однозначно могу сказать, что это хоккеист для первых двух звеньев и значительного игрового времени в неравных составах.