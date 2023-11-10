Канарейкин считает Ларионова перспективным тренером

Известный тренер Федор Канарейкин поделился мнением о выступлении в этом сезоне КХЛ нижегородского «Торпедо». Он оценил работу главного тренера Игоря Ларионова.

«Он сейчас один из перспективных тренеров. Игорь, скажем так, начал тренерскую карьеру недавно, и я желаю ему всяческих успехов. Отношусь к нему и его творчеству с большим уважением. В том, что он сейчас делает, поддерживаю его полностью и хочу, чтобы его интеллект, его ум влияли на развитие нашей лиги», — заявил Канарейкин «Газета.Ru».

В 28 матчах «Торпедо» набрал 36 очков и расположился на третьем месте на «Западе».