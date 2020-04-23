Канарейкин считает, что возвращение Овечкина поднимет репутацию «Динамо»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин поделился мнением о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине. Ранее легенда НХЛ Уэйн Гретцки предположил, что нападающий может вернуться в Россию, чтобы завершить карьеру.

— Никто не знает планы Александра кроме него самого, — цитирует Канарейкина News.ru. — Это рассуждения в стиле «ткнуть пальцем в небо». Возможно, он захочет завершить свою карьеру в Национальной хоккейной лиге, этого же никто не отменял.

Уже много существует примеров, когда ребята возвращаются и в хорошие, и в трудные времена своей карьеры: это и Ковальчук, и Дацюк — наши главные звезды. Поэтому нельзя исключать вариант, что и Овечкин примет подобное решение. Но, конечно, мне было бы приятно наблюдать за Александром вновь в чемпионате России.

— Смог бы он укрепить московское «Динамо», в котором начинал свою карьеру?

— Здесь, наверное, другое. Нужно говорить о самом имени. Если человек с таким именем и достижениями вернётся на родину, то для игроков «Динамо» и всех поклонников его таланта это, конечно, станет большим примером и только поднимет репутацию клуба.