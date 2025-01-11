Канарейкин считает, что у СКА безграничные возможности
Бывший тренер «Локомотива» Федор Канарейкин сравнил подходы к развитию у «Локомотива» и у СКА.
«Направления у СКА и «Локомотива» совершенно разные. Селекционная работа совершенно разная. «Локомотив» обращает больше времени на свою молодежь, каждый год там появляются новые лица. Команда делает акцент на своих воспитанников, строит на них свое будущее.
А у СКА безграничные возможности, поэтому команда регулярно берет звездных игроков, коллектив постоянно обновляется. Вектор развития СКА часто меняется: то клуб ставит на молодежь, то на опытных ребят. Это два разных подхода. Но перед двумя этим клубами стоят одинаково высокие задачи на сезон», — сказал Канарейкин Metaratings.ru.
После 45 матчей в турнирной таблице FONBET КХЛ лидирует «Локомотив», имея в своем активе 72 очка. СКА располагается на шестом месте с 52 очками.
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|3
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|4
|Динамо Мн
|44
|25
|19
|55
|5
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|6
|СКА
|42
|25
|17
|54
|7
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|8
|Торпедо
|43
|19
|24
|46
|9
|Куньлунь РС
|43
|19
|24
|42
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|45
|27
|18
|59
|2
|Сал. Юлаев
|42
|28
|14
|58
|3
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|4
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|56
|5
|Автомобилист
|42
|23
|19
|52
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|41
|17
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|11.01
|14:30
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Металлург Мг – Трактор
|5 : 3
|11.01
|17:00
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Торпедо – Адмирал
|1 : 6
|11.01
|17:00
|
Динамо М – СКА
|- : -
|11.01
|17:00
|
Ак Барс – Барыс
|5 : 4 ОТ