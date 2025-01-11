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Сегодня, 19:04

Канарейкин считает, что у СКА безграничные возможности

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер «Локомотива» Федор Канарейкин сравнил подходы к развитию у «Локомотива» и у СКА.

«Направления у СКА и «Локомотива» совершенно разные. Селекционная работа совершенно разная. «Локомотив» обращает больше времени на свою молодежь, каждый год там появляются новые лица. Команда делает акцент на своих воспитанников, строит на них свое будущее.

А у СКА безграничные возможности, поэтому команда регулярно берет звездных игроков, коллектив постоянно обновляется. Вектор развития СКА часто меняется: то клуб ставит на молодежь, то на опытных ребят. Это два разных подхода. Но перед двумя этим клубами стоят одинаково высокие задачи на сезон», — сказал Канарейкин Metaratings.ru.

После 45 матчей в турнирной таблице FONBET КХЛ лидирует «Локомотив», имея в своем активе 72 очка. СКА располагается на шестом месте с 52 очками.

Источник: Metaratings.ru
КХЛ
ХК СКА
Федор Канарейкин
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Спартак 42 26 16 57
3 ЦСКА 43 25 18 57
4 Динамо Мн 44 25 19 55
5 Динамо М 43 26 17 55
6 СКА 42 25 17 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
2 Сал. Юлаев 42 28 14 58
3 Ак Барс 42 27 15 56
4 Металлург Мг 44 27 17 56
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
Результаты / календарь
29.12
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16.01
11.01 14:30
Металлург Мг – Трактор
 5 : 3
11.01 17:00
Торпедо – Адмирал
 1 : 6
11.01 17:00
Динамо М – СКА
 - : -
11.01 17:00
Ак Барс – Барыс
 5 : 4 ОТ
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