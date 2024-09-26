Канарейкин считает, что «Спартаку» еще есть над чем работать

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин высказался о трудовой победе «красно-белых» в матче КХЛ против «Металлурга» (4:3).

«Магнитка» агрессивнее сыграла «Спартака» Об этом говорят количество сейвов у Николаева и его оппонента. И по моментам в общем-то достаточно создано было у ворот «Спартака». Голкипер очень сильно провел матч, и результат достигнут, но работать есть с чем», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

«Красно-белые» по ходу матча вели со счетом 4:1, но в итоге чуть не упустили 2 очка. Игра завершилась победой московского клуба 4:3. В турнирной таблице на Западе «Спартак» располагается на втором месте, набрав 13 очков после восьми матчей. 28 сентября команда на своей арене примет ЦСКА.