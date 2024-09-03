Канарейкин считает, что «Спартак» подходит к старту КХЛ в оптимальной форме
Известный российский тренер Федор Канарейкин оценил игру московского «Спартака» в атаке перед стартом нового сезона КХЛ.
«Стоит ли переживать болельщикам «Спартака» из-за отсутствия результативных действий Николая Голдобина на Кубке Мэра? Конечно, предсезонные турниры, матчи — венец тренировочного процесса, подготовки. Можно по-разному относиться, но игроки в последних играх подходят практически в оптимальной форме.
Поэтому хочется, чтобы сильнейшая тройка «Спартака» заработала с первого матча в КХЛ. Ждем от них всегда результативной игры Пока не заработал Голдобин, но, надеюсь, с первой игры включится. А так в «Спартаке» есть кому составить конкуренцию внутри команды. Есть новые ребята, от них тоже ждем результативных действий», — цитирует Канарейкина Legalbet.
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября. «Спартак» проведет первый матч сезона против ЦСКА 5 сентября.
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