Канарейкин считает, что "Локомотив" может обыграть ЦСКА и СКА в плей-офф

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин дал прогноз на плей-офф КХЛ. Он ждет удачного выступления от "Локомотива".

- По последним играм многие команды выглядят как равные. На Востоке в первом раунде будет сразу две интереснейшие пары: "Металлург" - "Салават Юлаев" и "Авангард" - "Ак Барс". Что касается Запада, то здесь будет интересная пара "Йокерит" - "Динамо", - цитирует специалиста ТАСС. - СКА, ЦСКА и "Локомотив" должны уверенно проходить своих соперников. Я жду хорошей игры в плей-офф от "Локомотива", думаю, что молодые ярославские хоккеисты должны стрельнуть и преподнести сенсацию, обыграть армейские коллективы.

В первом раунде плей-офф, который начнется 25 февраля, между собой сыграют "Локомотив" - "Сочи", "Йокерит" - "Динамо", "Металлург" - "Салават Юлаев", "Авангард" - "Ак Барс", ЦСКА - "Витязь", СКА - "Спартак", "Автомобилист" - "Трактор" и "Барыс" - "Торпедо".

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