Канарейкин считает, что хоккей 3x3 могут включить в программу Олимпийских игр

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал «СЭ» создание КХЛ чемпионата по хоккею 3х3.

«Уже не первый год этот хоккей существует у нас в стране, проводятся разные турниры. Видим, что этот вид спорта развивается. Понятно, что совершенно другие будут требования к игрокам: функциональная готовность, тактические действия и так далее. Думаю, что это приживется. В стране хоккей любят, а это дополнительный турнир и еще одна возможность развиваться. Будет ли мне интересно смотреть? Ну, а почему нет? Все зависит от мастерства игроков, естественно, должны быть индивидуально готовые игроки. Если будут играть мастера высокого уровня, то, конечно, будет интересно смотреть», — сказал Канарейкин «СЭ».

Также Канарейкин объяснил популярность хоккея 3x3 среди молодежи.

«Это возможность проявить себя, трудоустроиться, развиваться. Потому что, скажем так, не все могут попасть в клубы КХЛ. В перспективе, конечно, это уже будет вид спорта, который будет требовать к себе внимания. Возможно, он будет включен в программу Олимпийских игр. В добрый путь, желаю, чтобы этот спорт развивался и его пропагандировали в стране. Тем более, конечно, это повышенный интерес среди молодежи», — добавил Канарейкин.

Новый турнир стартует 19 декабря. В нем примут участие восемь команд КХЛ из трех стран, которые будут поделены на два дивизиона: «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор», «Барыс» и минское «Динамо».

Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 по июнь 2025 года. В рамках 24 туров будет сыграно 312 матчей. Финал первого сезона чемпионата КХЛ 3х3 запланирован на 13 июля 2025 года.

Александр Абустин