Канарейкин считает, что хоккей 3x3 могут включить в программу Олимпийских игр
Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал «СЭ» создание КХЛ чемпионата по хоккею 3х3.
«Уже не первый год этот хоккей существует у нас в стране, проводятся разные турниры. Видим, что этот вид спорта развивается. Понятно, что совершенно другие будут требования к игрокам: функциональная готовность, тактические действия и так далее. Думаю, что это приживется. В стране хоккей любят, а это дополнительный турнир и еще одна возможность развиваться. Будет ли мне интересно смотреть? Ну, а почему нет? Все зависит от мастерства игроков, естественно, должны быть индивидуально готовые игроки. Если будут играть мастера высокого уровня, то, конечно, будет интересно смотреть», — сказал Канарейкин «СЭ».
Также Канарейкин объяснил популярность хоккея 3x3 среди молодежи.
«Это возможность проявить себя, трудоустроиться, развиваться. Потому что, скажем так, не все могут попасть в клубы КХЛ. В перспективе, конечно, это уже будет вид спорта, который будет требовать к себе внимания. Возможно, он будет включен в программу Олимпийских игр. В добрый путь, желаю, чтобы этот спорт развивался и его пропагандировали в стране. Тем более, конечно, это повышенный интерес среди молодежи», — добавил Канарейкин.
Новый турнир стартует 19 декабря. В нем примут участие восемь команд КХЛ из трех стран, которые будут поделены на два дивизиона: «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор», «Барыс» и минское «Динамо».
Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 по июнь 2025 года. В рамках 24 туров будет сыграно 312 матчей. Финал первого сезона чемпионата КХЛ 3х3 запланирован на 13 июля 2025 года.
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|Торпедо
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|13
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|31
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|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|8
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|30
|9
|Витязь
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|13
|15
|27
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|25
|17
|8
|36
|3
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|4
|Сал. Юлаев
|24
|16
|8
|33
|5
|Металлург Мг
|28
|14
|14
|29
|6
|Адмирал
|27
|12
|15
|29
|7
|Нефтехимик
|28
|9
|19
|26
|8
|Лада
|25
|10
|15
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|25
|10
|15
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|18.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|18.11
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|18.11
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -
|18.11
|19:30
|
СКА – Амур
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