Канарейкин о возвращении Кузнецова в КХЛ: «Еще рано это обсуждать»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном возвращении нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова в КХЛ.

15 июля появилась информация о том, что 32-летний россиянин подпишет контракт со СКА сроком на 4 года.

«По информации, которую я имею сейчас, у него еще год по контракту с «Каролиной». Еще рано обсуждать этот вопрос по поводу СКА. Человек на контракте, когда он решит свои контрактные обязательства, тогда мы можем общаться по поводу его перехода в СКА. Пока, может, этот вопрос технически уже идет в процессе между двумя клубами, но на каком уровне он — я не знаю», — сказал Канарейкин «СЭ».

Кузнецов в КХЛ выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего отправился в «Вашингтон», который выбрал его на драфте НХЛ-2010. В марте 2024-го форвард был обменян в «Каролину».

В минувшем сезоне Кузнецов провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очков. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

(Александр Абустин)