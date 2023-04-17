Канарейкин — о серии ЦСКА — «Ак Барс»: «Армейцы должны прибавить в агрессии, если они хотят забрать трофей»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин высказался о победе «Ак Барса» над ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (4:1).

«Серия только начинает раскрываться. «Ак Барс» очень дисциплинированно провел первую игру. Решающим фактором стало то, что команды провели много времени в неравных составах. Казанцам удалось даже забить в меньшинстве, плюс большинство у них сработало. Это позитивные моменты. Большая плотность была в сегодняшнем матче. Следующая игра будет очень важной для армейцев. Команды в финале равные, просто армейцы должны прибавить в агрессии, если они хотят забрать трофей», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

Казанская команда ведет со счетом 1-0 в финальной серии до четырех побед. Следующая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 19 апреля в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.