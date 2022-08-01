Канарейкин рассказал, как после вылета из плей-офф судья просил у него прощения на коленях

Эк главный тренер «Магнитки», «Атланта», «Спартака» и «Авангарда» Федор Канарейкин вспомнил о моментах, когда вылетал со своими командами из плей-офф КХЛ.

«С «Атлантом» у меня было две попытки в плей-офф. В 2009 году попали на «Магнитку» во втором раунде и уступили 1-3 в серии. Да, возможно, в тот момент я недоработал, не снимаю с себя ответственности, хотя в регулярном чемпионате сыграли очень уверенно. А за год до этого, когда команда еще называлась «Химик», в первом раунде мы угодили на «Северсталь». Команда из Мытищ тогда проводила прекрасный сезон, но... в пятой игре серии меня сплавили судьи. Перед решающим голом череповчан был полутораметровый офсайд, который видели все, кроме судей.

Помню, после матча арбитр стоял в тренерской на коленях и молил о прощении. Просил не губить его карьеру, которая только в начале пути. А я на каком стуле в тот момент сидел?! Его же просто из-под меня выбивали такой ошибкой! То, что это действительно была ошибка, потом признала и лига, так что это не мои сказки и объяснения причин вылета. Но прошлого уже в тот момент было не вернуть», — цитирует Канарейкина Betonmobile.ru.

Последним клубом, в котором работал специалист, был «Авангард». Команду он возглавил в 2016 году после продолжительной болезни. Команду Канарейкин тренировал лишь один сезон.