Канарейкин рассказал, как после вылета из плей-офф судья просил у него прощения на коленях
Эк главный тренер «Магнитки», «Атланта», «Спартака» и «Авангарда» Федор Канарейкин вспомнил о моментах, когда вылетал со своими командами из плей-офф КХЛ.
«С «Атлантом» у меня было две попытки в плей-офф. В 2009 году попали на «Магнитку» во втором раунде и уступили 1-3 в серии. Да, возможно, в тот момент я недоработал, не снимаю с себя ответственности, хотя в регулярном чемпионате сыграли очень уверенно. А за год до этого, когда команда еще называлась «Химик», в первом раунде мы угодили на «Северсталь». Команда из Мытищ тогда проводила прекрасный сезон, но... в пятой игре серии меня сплавили судьи. Перед решающим голом череповчан был полутораметровый офсайд, который видели все, кроме судей.
Помню, после матча арбитр стоял в тренерской на коленях и молил о прощении. Просил не губить его карьеру, которая только в начале пути. А я на каком стуле в тот момент сидел?! Его же просто из-под меня выбивали такой ошибкой! То, что это действительно была ошибка, потом признала и лига, так что это не мои сказки и объяснения причин вылета. Но прошлого уже в тот момент было не вернуть», — цитирует Канарейкина Betonmobile.ru.
Последним клубом, в котором работал специалист, был «Авангард». Команду он возглавил в 2016 году после продолжительной болезни. Команду Канарейкин тренировал лишь один сезон.
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
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Металлург - Барыс
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