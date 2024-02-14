Канарейкин прокомментировал новость о возможном вхождении «Норильска» в КХЛ

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал новость о возможном вхождении «Норильска» в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Если в Норильске только рассматривают возможность подачи заявки, то до КХЛ еще длинный путь. Многие регионы, которые раньше были представлены в лиге, сейчас тоже нацелены вернуться. С финансами, понятно, проблем не будет, но у команды должны быть спортивные результаты. Инфраструктура тоже должна соответствовать» — сказал Канарейкин Metaratings.ru

Сейчас «Норильск» выступает во Всероссийской хоккейной лиге. Команда проводит свой дебютный сезон в ВХЛ.