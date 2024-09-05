Канарейкин: «Металлург» пока не до конца укомплектован»
Тренер Федор Канарейкин поделился ожиданиями от матча между «Металлургом» и СКА на старте нового сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Сейчас в «Магнитке» нет нескольких ведущих игроков. Уехал Вовченко, нет Михайлиса и Орехова, которые отбираются на Олимпиаду в составе сборной Казахстана. Конечно, пока команда не до конца укомплектована, это сказывается на результатах. Ощущается какая-то нервозность. Ребятам надо понять, что сейчас на них как на действующих чемпионов будут настраиваться еще серьезнее. Команда должна ввести себя в рабочее состояние и идти к вершине», — сказал Канарейкин Metaratings.ru.
«Металлург» примет СКА на своем льду 5 сентября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Клуб из Магнитогорска является действующим обладателем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне команда потерпела одно поражение, уступив «Локомотиву» (2:3) в матче Кубка Открытия.
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