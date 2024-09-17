Канарейкин: «Недельная пауза никак не отразится на «Спартаке»
Российский тренер Федор Канарейкин поделился мнением о недельной паузе «Спартака» в
ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.
— Недельная пауза никак не отразится на «Спартаке». Всё распланировано. Тренерский штаб имеет перед глазами календарь, поэтому команда просто готовится к выездной серии. Пять домашних матчей провели хорошо.
Сейчас есть время, чтобы травмированные вернулись в строй. Сезон начался, так что выпадать никто не должен. Хоккеисты вкатились, и их эмоциональный фон на хорошем уровне, — сказал Канарейкин Legalbet.
Красно-белые провели пятиматчевую домашнюю серию, одержав четыре победы. Следующая игра спартаковцев в регулярке запланирована на 21 сентября в Новосибирске с «Сибирью».
Источник: Legalbet
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