Канарейкин: «Недельная пауза никак не отразится на «Спартаке»

Российский тренер Федор Канарейкин поделился мнением о недельной паузе «Спартака» в

ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

— Недельная пауза никак не отразится на «Спартаке». Всё распланировано. Тренерский штаб имеет перед глазами календарь, поэтому команда просто готовится к выездной серии. Пять домашних матчей провели хорошо.

Сейчас есть время, чтобы травмированные вернулись в строй. Сезон начался, так что выпадать никто не должен. Хоккеисты вкатились, и их эмоциональный фон на хорошем уровне, — сказал Канарейкин Legalbet.

Красно-белые провели пятиматчевую домашнюю серию, одержав четыре победы. Следующая игра спартаковцев в регулярке запланирована на 21 сентября в Новосибирске с «Сибирью».