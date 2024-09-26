Канарейкин — о победе «Спартака» над «Металлургом»: «Главное — результат»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал победу красно-белых над «Металлургом» (4:3) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Бывает, что матч не складывается, тем более, «Металлург» очень много моментов не доработал до конца. Но самое главное — результат. Ждем теперь дерби с ЦСКА», — приводит Vprognoze.ru слова Канарейкина.

По ходу матча «Спартак» вел со счетом 4:1. В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» располагается на втором месте с 13 очками после восьми матчей. 28 сентября команда примет ЦСКА.