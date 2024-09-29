Канарейкин: «Хоккеистам из НХЛ требуется время на адаптацию»

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин оценил игру нескольких хоккеистов красно-белых в первых матчах FONBET Чемпионата КХЛ.

«Спартак» выдал хороший старт, — приводит Metaratings.ru слова Канарейкина. — Савиков? Он и в прошлом сезоне смотрелся неплохо, был кандидатом в сборную. Очень интересный парень, сейчас он еще и окреп. У Савикова хорошее катание, для сегодняшнего хоккея это важно. Сейчас он хорошо себя проявляет и является одним из ключевых игроков обороны.

Ружичка? Конечно, хоккеистам, которые приезжают к нам из НХЛ, требуется время на адаптацию. Мальцев в прошлом сезоне тоже тяжело входил в команду, но теперь адаптировался. Так что в атаке у «Спартака» все нормально, Ружичка еще должен войти в сезон. Миронов? Это главное приобретение лета для команды. Очень неординарный переход, поэтому он и привлекает много внимания».

«Спартак» с 15 очками после девяти игр занимает второе место в Западной конференции регулярного чемпионата.