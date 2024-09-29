Канарейкин: «Хоккеистам из НХЛ требуется время на адаптацию»
Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин оценил игру нескольких хоккеистов красно-белых в первых матчах FONBET Чемпионата КХЛ.
«Спартак» выдал хороший старт, — приводит Metaratings.ru слова Канарейкина. — Савиков? Он и в прошлом сезоне смотрелся неплохо, был кандидатом в сборную. Очень интересный парень, сейчас он еще и окреп. У Савикова хорошее катание, для сегодняшнего хоккея это важно. Сейчас он хорошо себя проявляет и является одним из ключевых игроков обороны.
Ружичка? Конечно, хоккеистам, которые приезжают к нам из НХЛ, требуется время на адаптацию. Мальцев в прошлом сезоне тоже тяжело входил в команду, но теперь адаптировался. Так что в атаке у «Спартака» все нормально, Ружичка еще должен войти в сезон. Миронов? Это главное приобретение лета для команды. Очень неординарный переход, поэтому он и привлекает много внимания».
«Спартак» с 15 очками после девяти игр занимает второе место в Западной конференции регулярного чемпионата.
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|Западная конференция
|И
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|П
|О
|1
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|10
|8
|2
|17
|2
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|9
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|2
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|СКА
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|4
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|4
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|5
|5
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Торпедо
|11
|5
|6
|11
|7
|Динамо Мн
|8
|5
|3
|10
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|10
|9
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|10
|Куньлунь РС
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|9
|2
|7
|4
|29.09
|14:30
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Автомобилист – Ак Барс
|2 : 6
|29.09
|17:00
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СКА – Куньлунь РС
|4 : 5
|29.09
|17:00
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Динамо М – Нефтехимик
|5 : 4 Б
|29.09
|17:10
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Динамо Мн – Северсталь
|2 : 3