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Сегодня, 07:48

Канарейкин назвал Порядина лидером «Спартака» на старте сезона КХЛ

Алина Савинова
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Российский тренер Федор Канарейкин назвал самого ценного игрока «Спартака» на старте сезона.

«Порядин держит уровень, после начала чемпионата он держит уровень. Он на самом деле сейчас лидер «Спартака». Выделю его, но и я все равно скажу, что игры бывают разные», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

В этом сезоне 28-летний Павел Порядин провел восемь матчей за «Спартак», в которых набрал 6 (5+1) очков.

Московский клуб с 13 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. 28 сентября красно-белые сыграют на своей арене против ЦСКА.

Источник: Vprognoze.ru
Павел Порядин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Федор Канарейкин
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3 Ак Барс 8 6 2 12
4 Трактор 9 5 4 12
5 Сал. Юлаев 8 6 2 12
6 Адмирал 8 5 3 11
7 Нефтехимик 10 4 6 10
8 Авангард 10 3 7 7
9 Лада 9 3 6 7
10 Амур 8 3 5 6
11 Металлург Мг 10 3 7 6
12 Барыс 9 2 7 5
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 15
2 СКА 9 6 3 13
3 Спартак 8 6 2 13
4 ЦСКА 9 5 4 12
5 Динамо Мн 7 5 2 10
6 Северсталь 10 5 5 10
7 Торпедо 10 4 6 9
8 Динамо М 9 4 5 8
9 Витязь 9 3 6 6
10 Куньлунь РС 9 3 6 6
11 Сочи 8 2 6 4
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