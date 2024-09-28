Канарейкин назвал Порядина лидером «Спартака» на старте сезона КХЛ

Российский тренер Федор Канарейкин назвал самого ценного игрока «Спартака» на старте сезона.

«Порядин держит уровень, после начала чемпионата он держит уровень. Он на самом деле сейчас лидер «Спартака». Выделю его, но и я все равно скажу, что игры бывают разные», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

В этом сезоне 28-летний Павел Порядин провел восемь матчей за «Спартак», в которых набрал 6 (5+1) очков.

Московский клуб с 13 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. 28 сентября красно-белые сыграют на своей арене против ЦСКА.