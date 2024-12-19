Канарейкин назвал неудачным приобретение Биттена: «Не соответствовал уровню команды «Спартак»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение «Спартака» поместить нападающего Уильяма Биттена в список отказов.

«Если посмотреть в целом на ситуацию с легионерами в «Спартаке», то мы видим, что Принса обменяли в «Адмирал». Видим также Биттена. Эти люди не являлись лидерами команды. Эта ситуация прослеживалась с начала сезона: им давали шанс, но они по уровню не соответствовали. Принс на травме был, и никакого прогресса. Биттен — это игрок, который не соответствовал команде «Спартак». Решение правильное. Скажем так, это неудачное приобретение», — сказал Канарейкин «СЭ».

26-летний форвард подписал однолетний контракт с красно-белыми 7 августа 2024 года. За 21 игру в составе «Спартака» Биттен набрал 5 (1+4) очков.

До «Спартака» Биттен играл за «Айову» и «Спрингфилд» в АХЛ, а также за «Сент-Луис» в НХЛ.

(Александр Абустин)