Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат»
Российский тренер Федор Канарейкин считает, что «Локомотив» в этом сезоне снова будет бороться за Кубок Гагарина.
«Конечно, «Локомотив» и в прошлом сезоне доказал это. Пусть ярославцы и проиграли финал, но показали хорошую, достойную работу по ходу сезона. Игра «Локо» не всем нравится, зато нравится конечный результат. Поэтому дискуссий много по игре разных коллективов, но самое главное — чтобы достичь той цели, к которой идут», — цитирует Канарейкина LiveResult.
На старте сезона «Локомотив» одержал 5 побед в шести матчах. Ярославская команда с 10 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции.
Источник: LiveResult
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|6
|4
|2
|8
|2
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|3
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|6
|3
|3
|7
|5
|Авангард
|6
|3
|3
|7
|6
|Сибирь
|6
|3
|3
|6
|7
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Амур
|5
|2
|3
|4
|10
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|11
|Барыс
|5
|1
|4
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|3
|Северсталь
|6
|4
|2
|8
|4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|7
|5
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|6
|Куньлунь РС
|6
|3
|3
|6
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|6
|2
|4
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
Результаты / календарь
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
|17.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|7 : 1
|17.09
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|5 : 2
|17.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|4 : 2
|17.09
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|1 : 2 ОТ
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Лада
|2 : 1
|17.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|3 : 1
Новости