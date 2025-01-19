Канадский защитник «Северстали» рассказал о мечте увидеть футбольный матч «Спартак» — «Динамо»

Канадский защитник череповецкой «Северстали» Янни Калдис заявил, что хочет посетить футбольный матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» и посмотреть на болельщиков.

«Я люблю футбол, смотрю матчи АПЛ, болею за «Манчестер Юнайтед» — но игры РПЛ не видел. Какие-то фрагменты встреч видел по телевизору в ресторане, но не полностью. Мне бы хотелось живьем посмотреть на какой-то матч в Москве.

Здесь потрясающие стадионы. Мне нравится динамовская арена. Думаю, классно было бы сходить на «Динамо» — «Спартак». Хочется посмотреть на болельщиков, они здесь безбашенные», — сказал Калдис Legalbet.

«Спартак» после 18 туров набрал 37 очков и занимают третье место в таблице РПЛ, бело-голубые идут четвертыми, отставая на два балла.

В текущем сезоне Калдис провел 40 матчей за «Северсталь» в FONBET КХЛ, забросил одну шайбу и сделал 11 результативных передач.