Канадский защитник «Северстали» рассказал о мечте увидеть футбольный матч «Спартак» — «Динамо»
Канадский защитник череповецкой «Северстали» Янни Калдис заявил, что хочет посетить футбольный матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» и посмотреть на болельщиков.
«Я люблю футбол, смотрю матчи АПЛ, болею за «Манчестер Юнайтед» — но игры РПЛ не видел. Какие-то фрагменты встреч видел по телевизору в ресторане, но не полностью. Мне бы хотелось живьем посмотреть на какой-то матч в Москве.
Здесь потрясающие стадионы. Мне нравится динамовская арена. Думаю, классно было бы сходить на «Динамо» — «Спартак». Хочется посмотреть на болельщиков, они здесь безбашенные», — сказал Калдис Legalbet.
«Спартак» после 18 туров набрал 37 очков и занимают третье место в таблице РПЛ, бело-голубые идут четвертыми, отставая на два балла.
В текущем сезоне Калдис провел 40 матчей за «Северсталь» в FONBET КХЛ, забросил одну шайбу и сделал 11 результативных передач.
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|8
|Сибирь
|45
|19
|26
|44
|9
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|45
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|10
|Нефтехимик
|46
|14
|32
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|Амур
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|11
|36
|27
|12
|Барыс
|47
|10
|37
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|19.01
|13:30
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Сибирь – ЦСКА
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|19.01
|15:00
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Барыс – Локомотив
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|17:00
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Сочи – Автомобилист
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