Защитник «Торпедо» Филлипс: «Как и Ларионов, выбираю вино»

Канадский защитник «Торпедо» Маркус Филлипс рассказал о режиме питания в Нижнем Новгороде.

«Еда потрясающая. Сделано все, чтобы мы чувствовали себя отлично и успешно играли. Много салатов, белковой пищи. Нас кормят на арене и в дни матчей, и в дни тренировок. Игорь предельно внимательно следит за тем, что мы едим», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Филлипса.

Также хоккеист заявил, что поддерживает выбор главного тренера Игоря Ларионова в пользу вина вместо пива.

«Я выбираю вино. Я не пью много, потому что потом буду себя плохо чувствовать. Но могу себе позволить бокал вина за ужином», — добавил он.

Филлипс перешел в «Торпедо» перед началом сезона-2024/25. 25-летний хоккеист провел 32 матча за нижегородцев, отметившись одним голом и 7 результативными передачами.