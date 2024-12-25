Защитник «Торпедо» Филлипс: «Как и Ларионов, выбираю вино»
Канадский защитник «Торпедо» Маркус Филлипс рассказал о режиме питания в Нижнем Новгороде.
«Еда потрясающая. Сделано все, чтобы мы чувствовали себя отлично и успешно играли. Много салатов, белковой пищи. Нас кормят на арене и в дни матчей, и в дни тренировок. Игорь предельно внимательно следит за тем, что мы едим», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Филлипса.
Также хоккеист заявил, что поддерживает выбор главного тренера Игоря Ларионова в пользу вина вместо пива.
«Я выбираю вино. Я не пью много, потому что потом буду себя плохо чувствовать. Но могу себе позволить бокал вина за ужином», — добавил он.
Филлипс перешел в «Торпедо» перед началом сезона-2024/25. 25-летний хоккеист провел 32 матча за нижегородцев, отметившись одним голом и 7 результативными передачами.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|39
|30
|9
|62
|2
|Спартак
|37
|24
|13
|53
|3
|ЦСКА
|36
|22
|14
|51
|4
|Динамо М
|38
|23
|15
|49
|5
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|6
|СКА
|37
|22
|15
|48
|7
|Динамо Мн
|37
|19
|18
|43
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|37
|12
|25
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|38
|24
|14
|52
|2
|Сал. Юлаев
|36
|24
|12
|50
|3
|Ак Барс
|35
|23
|12
|48
|4
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|5
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|6
|Адмирал
|40
|18
|22
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|38
|13
|25
|36
|9
|Лада
|35
|14
|21
|33
|10
|Сибирь
|35
|14
|21
|31
|11
|Барыс
|40
|10
|30
|23
|12
|Амур
|38
|8
|30
|20
|25.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|25.12
|17:00
|
Динамо Мн – Ак Барс
|- : -
|25.12
|19:30
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -
|25.12
|19:30
|
Витязь – Динамо М
|- : -