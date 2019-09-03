Канадский тафгай «Куньлуня» подрался с Семеновым в первой же смене

Форвард «Куньлуня» Гарет Хант подрался с защитником «Салавата» Алексеем Семеновым в матче регулярного чемпионата КХЛ в Пекине.

Уже на 7-й минуте хоккеисты столкнулись в зоне хозяев, после чего завязалась потасовка. Семенов накинулся на Ханта, который ранее провел силовой прием против защитника Павла Коледова.

Габаритный россиянин в концовке поборол оппонента и завали его на лед.

Напомним, что на предсезонке Хант устроил драку в предсезонном турнире за фарм-клуб «Куньлуня». В активе канадского форварда 2666 минут штрафа в 702 матчах Лиги Восточного побережья (ECHL).