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Сегодня, 13:33

Канадский новичок «Динамо» Комтуа заявил, что никто не говорил ему негатива о России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Канадский форвард московского «Динамо» Максим Комтуа рассказал о реакции своих знакомых на переход в российский клуб.

«Все мне пожелали удачи и получать удовольствие от хоккея, никто не говорил мне негатива. Но даже если бы это было, я не всегда забочусь о том, что говорят другие. Это моя жизнь. И это полностью мое решение, я решил, что на данный момент это лучший вариант для меня», — цитирует Комтуа ТАСС.

«Динамо» объявило о переходе 25-летнего нападающего в июле. Он подписал контракт на два года.

Источник: ТАСС
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ХК Динамо (Москва)
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