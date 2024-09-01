Канадский новичок «Динамо» Комтуа заявил, что никто не говорил ему негатива о России
Канадский форвард московского «Динамо» Максим Комтуа рассказал о реакции своих знакомых на переход в российский клуб.
«Все мне пожелали удачи и получать удовольствие от хоккея, никто не говорил мне негатива. Но даже если бы это было, я не всегда забочусь о том, что говорят другие. Это моя жизнь. И это полностью мое решение, я решил, что на данный момент это лучший вариант для меня», — цитирует Комтуа ТАСС.
«Динамо» объявило о переходе 25-летнего нападающего в июле. Он подписал контракт на два года.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости