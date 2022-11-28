Канадский нападающий Шапю покинул расположение казахстанского «Барыса»

Канадский нападающий Майкл Шапю покинул расположение «Барыса» по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, спортсмент взял отпуск без сохранения заработной платы. К команде он вернется в середине следующей недели.

30-летний форвард перешел в «Барыс» в сентябре. В этом сезоне КХЛ он провел семь матчей, не набрав очков.